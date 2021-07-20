В Испании достроили самый высокий в ЕС многоквартирный дом

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Tim Rawle / Flickr

В Испании на курорте Коста-Бланка завершили строительство 187-метрового многоквартирного дома, который является самым высоким сооружением в Европейском Союзе. Его башни-близнецы также могут похвастаться самым быстрым лифтом в Испании, который поднимается на верхний 47-й этаж за 52 секунды.

Об этом сообщает The Guardian.

Цена пентхауса в этом доме составляет около €2 миллионов, но есть квартиры и от €257 тысяч. Промоутер Uniq Residential рассказал, что 100 из 256 квартир предварительно продали. Их приобрели около 60% испанцев, а остальные — русские, скандинавы, немцы и бельгийцы.

Дом расположен в городе Бенидорм — это центр туризма, отдыха и развлечений на побережье Коста-Бланка. Он считается одним из самых популярных мест летнего отдыха не только в Испании, но и обладает титулом «туристического феномена Европы».

Дом строили 17 лет, и за это время он сменил нескольких владельцев. Его нынешний владелец — фонд SVPGlobal — заплатил €60 миллионов за приобретение долгов здания в банке Sareb, который создали для вывода десятков тысяч незавершенных объектов недвижимости.