Авария на предприятии «РівнеАзот» не спровоцировала токсичных выбросов в атмосферу

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Twitter / МВД Украины

Вечером, 20 июля, на предприятии «РівнеАзот», которое производит удобрения, произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой.

В 17:26 утечку азотной кислоты ликвидировали, сообщает МВД Украины.

«Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет», — сообщают в ГСЧС.

Инцидент произошел на предприятии в селе Городок. Сначала очевидцы сообщали, что на заводе произошел взрыв, но это не так.

Пострадавших нет, а показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов.

«РівнеАзот» является одним из крупнейших предприятий в западной Украине, которое производит минеральные азотные удобрения, технический кислород, жидкую углекислоту и сухой лед.