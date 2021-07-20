На Банковой появится бесплатная детская площадка. Ее оформят по мотивам творчества художницы Марии Примаченко

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Возле Офиса президента в Киеве появится бесплатная детская площадка, оформленная по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Уже в августе на улице Банковой, 11 откроют эту арт-локацию и обещают, что она будет инклюзивной.

«Мы очень рады, что нам удалось реализовать этот проект. Работы Марии Примаченко были выбраны не случайно — они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит. Мы знаем, что и киевляне, и гости столицы часто гуляют возле Дома с химерами и по прилегающим к нему улицам, поэтому надеемся, что, познакомившись с такой необычной локацией в центре города, они получат радостные эмоции», — отметил автор инициативы, гендиректор Национального комплекса «Экспоцентр Украины» Евгений Мушкин.

На счету Марии Примаченко более тысячи картин. Художница никогда не брала денег за свои работы — она их только дарила. Хотя теперь ее картины стоят десятки тысяч гривен.

Мария Примаченко — представительница «наивного» искусства, народная художница Украины. В ее творчестве органично соединились истоки украинского живописного и поэтического фольклора.

Художница достигла мирового признания и заняла одно из самых почетных мест среди выдающихся мастеров «наивной» живописи наряду с Анри Руссо, Нико Пиросмани, Иваном Генераличем, Никифором Дровняком.

А на Международной выставке в Париже Пабло Пикассо называл картины украинской художницы Марии Примаченко работами гениальной женщины.

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