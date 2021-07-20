Расследование LRT: Литовская фирма в обход санкций поставляла оборудование в Крым
- Автор:
- София Телишевская
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Serge Kutuzov / Unsplash
Литовская компания Run Engineering поставляла в РФ оборудование, которое впоследствии использовали при строительстве двух электростанций в аннексированном Крыму.
Об этом говорится в совместном расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекта Scanner и украинской службы «Радио Свобода».
Литовские журналисты обратили внимание на видеоролик российской компании «Воронеж-Аква» — одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, который отвечал за очистку воды. На видео с этих ТЭС видно, какие именно там есть фильтрационные установки.
Журналисты выяснили, что производитель фильтрационного оборудования крымских ТЭС — это немецкий бренд Inge GmbH. Его продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе — свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах.
Потом компания Run Engineering успешно экспортировала продукцию российской компании «Воронеж-Аква», а последняя с 2016 года строила в Крыму Таврийскую и Балаклавскую ТЭС.
Журналисты обратились к представителям Еврокомиссии, которая координирует совместный подход стран ЕС в вопросе санкций, и ждут ответа.
Также расследователи установили, что владелица литовского поставщика Run Engineering Марина Кармышева имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом «Роснефть», а также с народным депутатом от «ОПзЖ» Виктором Медведчуком.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.