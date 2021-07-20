Расследование LRT: Литовская фирма в обход санкций поставляла оборудование в Крым

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Serge Kutuzov / Unsplash

Литовская компания Run Engineering поставляла в РФ оборудование, которое впоследствии использовали при строительстве двух электростанций в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в совместном расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекта Scanner и украинской службы «Радио Свобода».

Литовские журналисты обратили внимание на видеоролик российской компании «Воронеж-Аква» — одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, который отвечал за очистку воды. На видео с этих ТЭС видно, какие именно там есть фильтрационные установки.

Журналисты выяснили, что производитель фильтрационного оборудования крымских ТЭС — это немецкий бренд Inge GmbH. Его продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе — свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах.

Потом компания Run Engineering успешно экспортировала продукцию российской компании «Воронеж-Аква», а последняя с 2016 года строила в Крыму Таврийскую и Балаклавскую ТЭС.

Журналисты обратились к представителям Еврокомиссии, которая координирует совместный подход стран ЕС в вопросе санкций, и ждут ответа.

Также расследователи установили, что владелица литовского поставщика Run Engineering Марина Кармышева имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом «Роснефть», а также с народным депутатом от «ОПзЖ» Виктором Медведчуком.