Китай отменил штрафы за рождение трех детей в семье и начинает бороться со старением населения
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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China News Service / Contributor
Государственный совет Китайской народной республики (КНР) окончательно отменил штрафы за рождение третьего ребенка в семье и будет поощрять роды.
Соответствующее решение правительства опубликовано на сайте 20 июля.
«Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и отменены положения о соответствующих штрафы», — говорится в документе.
Согласно документу, к 2025 году правительство подготовит меры по поддержке рождаемости, также завершится реформа сферы услуг, власти планируют добиться снижения стоимости услуг по ведению беременности, воспитанию ребенка и образованию.
Кроме этого, в Китае стремятся добиться баланса в соотношении полов в стране.
Как отметили в правительстве, сейчас серьезной проблемой для развития государства является старение населения, к 2035 году оно войдет в стадию «сильного старения», что будет иметь «глубокое влияние» на экономическую, социальную и культурную сферы.
«Реализация политики в отношении трех детей и меры поддержки помогут раскрыть репродуктивный потенциал населения, замедлить процесс его старения, способствовать гармонии между поколениями и повысит общую жизнеспособность общества», — отметили в Госсовете КНР.
- Власти Китая в 1979 году начали политику «Одна семья — один ребенок», чтобы замедлить высокие темпы роста населения. Парам не разрешалось иметь более одного ребенка. За нарушение людей штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты.
- В результате через несколько десятков лет нация начала стареть — молодежи было значительно меньше, а людей трудоспособного возраста не хватало. Поэтому в 2016 году власти разрешили китайцам иметь до двух детей. Это несколько повысило рождаемость, но через несколько лет она снова начала падать.