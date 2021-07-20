Китай отменил штрафы за рождение трех детей в семье и начинает бороться со старением населения

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China News Service / Contributor

Государственный совет Китайской народной республики (КНР) окончательно отменил штрафы за рождение третьего ребенка в семье и будет поощрять роды.

Соответствующее решение правительства опубликовано на сайте 20 июля.

«Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и отменены положения о соответствующих штрафы», — говорится в документе.

Согласно документу, к 2025 году правительство подготовит меры по поддержке рождаемости, также завершится реформа сферы услуг, власти планируют добиться снижения стоимости услуг по ведению беременности, воспитанию ребенка и образованию.

Кроме этого, в Китае стремятся добиться баланса в соотношении полов в стране.

Как отметили в правительстве, сейчас серьезной проблемой для развития государства является старение населения, к 2035 году оно войдет в стадию «сильного старения», что будет иметь «глубокое влияние» на экономическую, социальную и культурную сферы.

«Реализация политики в отношении трех детей и меры поддержки помогут раскрыть репродуктивный потенциал населения, замедлить процесс его старения, способствовать гармонии между поколениями и повысит общую жизнеспособность общества», — отметили в Госсовете КНР.