В Орегоне на пляже нашли редкую «лунную» рыбу. Ее заморозят, чтобы изучить этот вид

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Seaside Aquarium

В США на пляже Сантет в Орегоне местные жители нашли очень большую редкую рыбу опах. Они сделали несколько фото животного и опубликовали их в соцсетях.

Затем находкой заинтересовались работники Приморского аквариума, сообщает Mirror.

Ученые решили забрать рыбу и начать ее изучение, чтобы потом эту находку использовать в образовательных целях.

Seaside Aquarium

Опахи — это род морских лучеперые рыб, они имеют уникальную форму, поэтому опаха часто называют «солнечной» или «лунной» рыбой. Длина животного может достигать до двух метров, а вес тела — до 270 килограммов.

Представители опахових рыб живут в открытом океане и тропических водах на глубине от 50 до 200 метров. Питаются они крилем и кальмарами.

«Лунные» рыбы мало изучены, исследователи пока даже не могут назвать среднюю продолжительность жизни этого вида.

Seaside Aquarium