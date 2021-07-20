В Киеве женщина с пистолетом ограбила банк. Ее задержали
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Киеве на Оболони ограбили отделение «Укрсиббанка» по улице Автозаводской, 99.
Об этом сообщают «Киев оперативный» и столичная полиция.
Отделение ограбила женщина. Зайдя в банк она бросила подожженную бутылку с зажигательной смесью, после чего стала угрожать пистолетом. Сотрудники банка выполнили требования и выдали ей деньги из кассы.
Женщину задержали на выходе. Сотрудники успели в момент ограбления вызвать полицию.
Во время инцидента никто не пострадал.
Полиция начала расследовать вооруженный разбой (ч. 4 ст. 187 УК). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как передает ТСН, у женщины был игрушечный пистолет, а от бутылки загорелись входные двери, из-за чего на место прибыли пожарные.
Когда грабительница поняла, что к отделению приехала полиция, то решила взять в заложники посетительницу. Приставив к ней пистолет грабительница вышла из здания и сделала несколько выстрелов в лестницу — полицейские поняли, что оружие не боевое и задержали злоумышленницу.
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