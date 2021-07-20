Минздрав: В Одесской и Тернопольской областях показатель госпитализаций больных с коронавирусом превысил норму

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Gabriel Kuchta / Stringer

Тернопольская и Одесская области не соответствуют «зеленой» карантинной зоне по показателю динамики госпитализаций.

Об этом сообщила пресс-лужба Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 20 июля в Одесской области показатель составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской — 88,9%.

Сейчас области находятся в «зеленой» зоне, для перехода в «красную» зону необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

Адаптивный карантин предусматривает четыре эпидемиологические зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». В регионах, находящихся в «зеленой», отменяют все ограничения, кроме ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции.