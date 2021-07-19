В Испании машина въехала в людей, сидевших на террасе бара. Власти расценивают это как теракт

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camilo jimenez / Unsplash

На курорте Коста-дель-Соль в испанской Марбелье машина врезалась в посетителей бара. Не менее восьми человек получили травмы.

Об этом сообщает DailyMail.

Пять человек доставлены в больницу Коста-дель-Соль, один из них получил серьезные травмы. За рулем автомобиля был 30-летний гражданин Испании, а в салоне его родители.

По данным СМИ, мужчину задержали. Власти рассматривают эту ситуацию как возможный теракт.

Владелец одного из ресторанов отметил, что автомобиль двигался зигзагами и сметал все на своем пути.

В сети также появились видео, на которых видно, как очевидцы происшествия помогают пострадавшим, находившимся на террасе бара. Полиция оцепила место инцидента.

Бар находится на улице под названием Avenida Miguel Cano, недалеко от места, где отдыхающие начинают экскурсии по Марбелье в конных экипажах.