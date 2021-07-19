ЕС предоставит странам «Восточного партнерства» €2,3 млрд — Украина среди них

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Европейский Союз предоставит «беспрецедентную помощь» в размере €2,3 миллиарда странам программы «Восточного партнерства».

Об этом 19 июля заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на международной конференции, которая открылась в Батуми, цитирует Интерфакс.

Программа «Восточного партнерства» направлена на укрепление и углубление отношений с соседями Евросоюза — Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Она предусматривает сотрудничество Евросоюза с этими странами в различных сферах.

«Хочу сделать акцент на будущее наше сотрудничество и сообщить, что мы предоставим беспрецедентную финансовую помощь странам «Восточного партнерства» в размере €2,3 миллиарда, что позволит мобилизовать еще €17 миллиардов», — сказал Мишель.

В то же время он отметил, что в странах «Восточного партнерства» должны продолжаться демократические реформы: «Демократическое управление является ключом к тому, чтобы было верховенство закона, правосудия и борьба с коррупцией».

Отметим, что в понедельник, 19 июля, в грузинском городе Батуми начался первый саммит «Ассоциированного трио» — 17 мая 2021 года Украина, Молдова и Грузия основали этот новый формат сотрудничества. Евросоюз поддержал инициативу и пообещал поддержку.