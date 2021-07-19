Из-за глобального потепления тысячи пингвинов столпились вблизи полярной станции «Академик Вернадский»

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Oksana Savenko

Вокруг украинской полярной станции «Академик Вернадский» собрались тысячи пингвинов. Ученые говорят, что это произошло из-за глобального потепления.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Когда в Антарктике зима, то пингвины, живущие возле украинской станции, отплывают несколько севернее. Это обусловлено тем, что они питаются крилем и нуждаются в открытой воде для охоты за добычей.

Oksana Savenko

Ежегодно акваторию вокруг «Вернадского» на зиму сковывает лед, поэтому пингвины кочуют в поисках открытой воды. Однако в последние годы климат существенно меняется и зимы становятся более теплыми.

Поэтому участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где расположена станция, сейчас можно найти на протяжении всей зимы. Поэтому теперь пингвины держатся совсем недалеко от станции и, похоже, не собираются кочевать на север.

Oksana Savenko

В июле полярники зарегистрировали очень большие зимние скопления пингвинов: на разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают тысячи особей. Преимущественно это субантарктические пингвины Дженту или Адели.

В то же время такие скопления пингвинов привлекают морских леопардов и косаток, которые охотятся на них.

Oksana Savenko

«Вот так последствия изменения климата и потепления можно непосредственно наблюдать в Антарктике благодаря пингвинам», — резюмируют ученые.