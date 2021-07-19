Нападение на замглавы АРМА Павленко: СБУ задержала трех подозреваемых

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СБУ

Служба безопасности Украины установила нападавших на заместителя главы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимира Павленко, которого ранили из огнестрельного оружия возле дома 2 июня.

Как сообщает СБУ, к нападению причастны три человека, двое из них — выходцы из криминальных кругов.

В ходе расследования установлено, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать. Изначально требовалось избить и отрезать Павленко ухо или палец, но потом заказчики просили «всадить две пули в руку и ногу».

От заказчика исполнители получили предоплату в $10 тысяч, оружие, подробную информацию о Павленко и его график.

Задержанные сейчас дают показания. Им объявлены подозрения по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).