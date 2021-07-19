В правительстве хотят поднять минимальную зарплату в Украине со следующего года до 7 700 гривен
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что с 2022 года в Украине планируется поднять минимальную зарплату до 7 700 гривен.
Об этом он рассказал в эфире «24 канала».
«Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7 700 гривен. И дальше у нас будет рост инфляции +2% — то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей», — отметил министр.
По его словам, в бюджете есть нераспределенные расходы в размере от 50 до 100 млрд гривен. Они и будут направлены на повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Также будут повышены и пенсии.
«Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022—2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть», — подчеркнул он.
- 14 июля Кабинет министров назначил дополнительные пенсионные выплаты почти 400 тысячам военных и сотрудников других правоохранительных органов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривны, а ежемесячная доплата — 2 000 гривен.