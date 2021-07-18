Афганистан отозвал посла из Пакистана. Ранее там похитили и пытали его дочь

Новости

Министерство иностранных дел Афганистана отозвало посла страны в Пакистане Наджибуллу Алихила, дочь которого похитили и пытали неизвестные.

Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Вместе с послом из пакистанской столицы Исламабада на родину отозваны еще несколько высокопоставленных дипломатов. Однако их ранг и количество не уточняется.

В афганском МИД добавили, что дипломаты вернутся в Пакистан после того, как будут «устранены все угрозы их безопасности, в том числе арестованы и наказаны» лица, которые совершили нападение на дочь посла.

В МИД Пакистана, как уточняет Reuters, пока никак не отреагировали на решение афганских властей.