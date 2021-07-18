СБУ вызвала министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в создании незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Вручить подозрение ему должны в 09:00 во вторник, 20 июля.

Речь идет о деле, которое открыли еще в 2014 году. Российскому министру обороны инкриминируют ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 5 ст. 260 (создание и участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

Шойгу грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с вероятной конфискацией имущества.

Сергей Шойгу находится на посту министра обороны РФ с 2012 года. В мае этого года Офис генпрокурора сообщил о подозрении его советнику, которого подозревают в пособничестве оккупации Крыма и в подстрекательстве украинских морских пехотинцев к госизмене в 2014 году.

Сам министр еще в 2016 году получил подозрение в совершении преступлений против нацбезопасности Украины. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины, планировании, подготовке и ведении агрессивной войны, создании террористической группы и финансировании терроризма.