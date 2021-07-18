ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в большинстве регионов Украины и грозах на западе

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Гонтарь Владимир / УНИАН

В западных областях Украины 18 июля ожидаются грозы и дожди. В то же время в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях предупреждают об опасности возникновения пожаров из-за жары.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«18 июля днем в западных областях грозы, местами град и шквалы 15—20 метров в секунду, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди», — говорится в предупреждении.

А вот 18 и 19 июля в западных, северных и восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Данные Укргидрометцентра свидетельствуют о высокой вероятности пожаров на западе Украины, кроме Львовской и Закарпатской областей, а также в центре и на востоке.