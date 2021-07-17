Фильм Сергея Лозницы о Бабьем Яре получил награду Каннского кинофестиваля

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Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии «Золотой глаз» — за лучший документальный фильм Каннского кинофестиваля. Награда присуждена за ленту «Бабий Яр. Контекст» об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны.

Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

«Надеюсь, эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории во всем мире. И, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события», — заявил режиссер.

Лозница поблагодарил Каннский фестиваль за приглашение, а членов жюри — за поддержку и высокую оценку работы.

«Я благодарю Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» за возможность сделать этот фильм. Я благодарю мою замечательную команду», — добавил он.

Отметим, премьера документального фильма «Бабий Яр. Контекст» состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля вне основного конкурса, в программе специального показа.

«Это мой третий приз в Каннах, и я очень рад! Мне кажется, что эта награда должна убедить тех, кто относится к моей ленте с предубеждением, что надо все же ее посмотреть, а уже потом делать выводы. Я очень надеюсь, что в Украине будет вдумчивая дискуссия на темы, которые поднимает этот фильм. Поэтому еще раз призываю: не надо клеить ярлыки, сначала — посмотрите мой фильм», — заявил он в комментарии «Радио Свобода».

Как уточнили на странице Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», фильм Лозницы разделил награду с лентой «Ночь незнания» (A Night of Knowing Nothing) индийского режиссера Пайяль Кападии.