В Ровенской области перевернулся автобус Киев — Вроцлав. 16 пассажиров госпитализированы
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- Костя Андрейковец
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В Ровенской области на дороге между селом Крупец и городом Радивилов перевернулся рейсовый автобус Киев — Вроцлав.
Как сообщает ГСЧС, на момент ДТП в автобусе находились 40 человек, все — граждане Украины.
Автобус слетел в кювет ночью. Спасатели получили вызов в 03:45. Одного пассажира пришлось вызволять с помощью специнструмента — его зажало между сидениями.
Медицинская помощь понадобилась 16 людям, их госпитализировали. Сейчас врачи оценивают, в каком они состоянии.
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