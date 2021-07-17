В Ровенской области перевернулся автобус Киев — Вроцлав. 16 пассажиров госпитализированы

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В Ровенской области на дороге между селом Крупец и городом Радивилов перевернулся рейсовый автобус Киев — Вроцлав.

Как сообщает ГСЧС, на момент ДТП в автобусе находились 40 человек, все — граждане Украины.

Автобус слетел в кювет ночью. Спасатели получили вызов в 03:45. Одного пассажира пришлось вызволять с помощью специнструмента — его зажало между сидениями.

Медицинская помощь понадобилась 16 людям, их госпитализировали. Сейчас врачи оценивают, в каком они состоянии.