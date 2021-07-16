Первая ракетка Украины Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфиса

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля вышла замуж за француза Гаэля Монфиса.

Об этом брат спортсменки Юлиан Свитолин написал в своем Instagram.

Пара сыграла свадьбу в Швейцарии. Элина Свитолина стала миссис Монфис, но в теннисном туре будет выступать под своей фамилией.

Теннисисты встречаются с 2019 года, а в феврале пара взяла паузу в отношениях. Но уже в апреле Свитолина и Монфис сошлись снова и объявили о помолвке.

На свадьбу спортсменка надела брючный костюм и накидку с бриллиантами.