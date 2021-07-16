Нацсовет назначил проверку телеканалу «Интер» за трансляцию советских фильмов

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу «Интер» внеплановую проверку за трансляцию в эфире 11 советских фильмов, «показ которых на территории Украины недопустим».

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Канал ждет проверка в период с 30 июля по 13 августа. Установлено, что «Интер» с 28 июня по 11 июля показывал фильмы «Карнавал», «Пираты ХХ века», «Огарева, 6», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Собачье сердце», «Маленькая Вера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Гараж» и «Служебный роман».

Некоторые актеры и режиссеры этих фильмов признаны лицами, которые несут угрозу национальной безопасности. Они открыто выступали против Украины и поддерживали оккупацию территорий.