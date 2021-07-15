Valve представила игровую консоль Steam Deck. Это прямой конкурент Nintendo Switch

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Компания-разработчик компьютерных игр Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck, выпуск которой запланирован на конец 2021 года.

Как уже понятно из названия консоли, платформа будет поддерживать все игры из библиотеки Steam сразу после авторизации.

Valve позиционирует Steam Deck как многофункциональный портативный игровой компьютер, который сможет запускать все новые видеоигры. При этом консоль, как и Nintendo Switch, можно будет подключать к большому экрану.

У Steam Deck гибридный процессор AMD, 16 гигабайт оперативной памяти, экран 1280 на 800 пикселей (диагональ 7") и батарея на 40 Вт*ч (от 2 до 8 часов работы). Все характеристики можно посмотреть здесь.

В продажу поступят три модели — на 64, 256 и 512 ГБ. Цена стартует от $399. В декабре консоль появится в продаже в США, Канаде, Евросоюзе и Великобритании. В других странах в 2022 году. Предзаказ доступен с 16 июля.