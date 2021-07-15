С Безосом в космос полетит 18-летний астронавт

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Четвертым участником полета на корабле New Shepard с Джеффом Безосом стал 18-летний Оливер Демен.

Об этом компания Безоса Blue Origin сообщила в Twitter.

Оливер станет самым молодым человеком в космосе и единственным, кто получил место за 28 млн долларов. Он полетит вместо победителя аукциона, имя которого до сих пор не разглашается. Победитель аукциона, который заплатил за билет, не может лететь, потому что 20 июля занят. Он примет участие в будущей миссии.

Как пишет CNBC, Оливер — сын генерального директора нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners. Именно он платил за билет.