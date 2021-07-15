С Безосом в космос полетит 18-летний астронавт
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Четвертым участником полета на корабле New Shepard с Джеффом Безосом стал 18-летний Оливер Демен.
Об этом компания Безоса Blue Origin сообщила в Twitter.
Оливер станет самым молодым человеком в космосе и единственным, кто получил место за 28 млн долларов. Он полетит вместо победителя аукциона, имя которого до сих пор не разглашается. Победитель аукциона, который заплатил за билет, не может лететь, потому что 20 июля занят. Он примет участие в будущей миссии.
Как пишет CNBC, Оливер — сын генерального директора нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners. Именно он платил за билет.
- 20 июля Джефф Безос, его брат Марк, Демен и 82-летняя летчица Уолли Фанк полетят в космос на корабле New Shepard от комании Blue Origin. Им предстоит преодолеть границу космоса в 100 км.