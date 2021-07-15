Нацсовет оштрафовал канал «1+1» за трансляцию сериала «Кухня» на русском языке
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «1+1» на 71 489 гривен за нарушение языкового законодательства — трансляцию сериала «Кухня» на русском языке.
Об этом говорится в заявлении регулятора от 15 июля.
Внеплановую проверку назначили на основе обращения гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на трансляцию канала «1+1» с 13 апреля по 30 мая 2020 года сериала «Кухня» на русском языке с украинскими субтитрами. Мониторинг совета состоялся в период с 27 апреля по 5 мая и признал, что это нарушение закона.
Штраф более чем 71 тысяча — это 5% от суммы лицензионного сбора для «1+1». Канал должен в течение 30 дней заплатить штраф в государственный бюджет.
Отметим, что это не первая проверка «плюсов» из-за сериала «Кухня» — летом 2020 года аналогично за трансляцию на русском языке.
- В конце мая Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес ряд предупреждений телеканалам и радиостанциям за нарушения, назначил проверки и оштрафовал некоторые из них. Телеканал «НАШ» получил два штрафа и внеплановую проверку. Канал должен заплатить 228 135 гривен за дискриминацию ВСУ Еленой Бондаренко (назвала армию преступниками) и слова экс-премьера Николая Азарова, который оправдывал агрессию России в эфире и возлагал вину за войну на Вооруженные силы Украины.