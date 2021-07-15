Нацсовет оштрафовал канал «1+1» за трансляцию сериала «Кухня» на русском языке

Новости

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «1+1» на 71 489 гривен за нарушение языкового законодательства — трансляцию сериала «Кухня» на русском языке.

Об этом говорится в заявлении регулятора от 15 июля.

Внеплановую проверку назначили на основе обращения гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на трансляцию канала «1+1» с 13 апреля по 30 мая 2020 года сериала «Кухня» на русском языке с украинскими субтитрами. Мониторинг совета состоялся в период с 27 апреля по 5 мая и признал, что это нарушение закона.

Штраф более чем 71 тысяча — это 5% от суммы лицензионного сбора для «1+1». Канал должен в течение 30 дней заплатить штраф в государственный бюджет.

Отметим, что это не первая проверка «плюсов» из-за сериала «Кухня» — летом 2020 года аналогично за трансляцию на русском языке.