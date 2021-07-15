На Донбассе боевики обстреляли группировку «Север» — двое бойцов получили ранения

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Sasha Maksymenko / Flickr

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает ОТГ «Север».

Воинам оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали, их состояние — удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.