На Донбассе боевики обстреляли группировку «Север» — двое бойцов получили ранения
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- София Телишевская
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Sasha Maksymenko / Flickr
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает ОТГ «Север».
Воинам оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали, их состояние — удовлетворительное.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
- Оперативно-тактическая группировка «Север» отвечает за линию соприкосновения в Луганской области и на Светлодарской дуге в Донецкой области.
- По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с апреля 2014 года до конца июня 2021 года жертвами войны на Донбассе стали от 42,5 до 44,5 тысячи человек.