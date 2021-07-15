В Сумах для детей и подростков ввели комендантский час с 22:00

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В Сумах детям и подросткам запретили находиться с 22:00 до 6:00 в развлекательных заведениях, кафе, на улицах и других общественных местах без взрослых.

Соответствующее решение Сумской городской совет принял 14 июля.

Как отмечается, в учреждениях имеют право требовать у посетителей документы, подтверждающие достижение 16-летнего возраста.

К тому же горсовет поручил усилить контроль за пребыванием в учреждениях молодежи Управлению образования и науки, Центру социальных служб, отделу торговли, быта и защиты прав потребителей, а также полиции.

Кроме этого, решили усилить контроль за запретом продавать детям до 18 лет алкоголь, слабоалкогольные напитки и табачные изделия. Рейды по заведениям должны проводить один раз в квартал.

В горсовете объяснили, что таким образом пытаются защитить детей, в частности от вовлечения их в пьянство.