Bloomberg: в 2022 году на Netflix появятся видеоигры

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Руководство Netflix в течение 2022 года планирует добавить в онлайн-кинотеатр видеоигры.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Bloomberg.

Инициативу возглавляет Майк Верду, который раньше работал на руководящих должностях в Electronic Arts (The Sims и Plants vs. Zombies) и Facebook.

Видеоигры будут еще одним разделом Netflix, который анонимные сотрудники онлайн-кинотеатра сравнивают с документалками и стендапами. Однако стоимость подписки увеличивать не собираются, по крайней мере пока.

В ближайшие месяцы Netflix будет формировать команду своего игрового направления.

Компания будет исследовать новые форматы, чтобы увеличить время, которое пользователи проводят на платформе.

Для Netflix это хороший способ привлечь новую аудиторию и занять выгодное положение на фоне Disney, WarnerMedia и Amazon.