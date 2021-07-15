Bloomberg: в 2022 году на Netflix появятся видеоигры
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- София Телишевская
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Justin Sullivan / Staff / Getty Images
Руководство Netflix в течение 2022 года планирует добавить в онлайн-кинотеатр видеоигры.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Bloomberg.
Инициативу возглавляет Майк Верду, который раньше работал на руководящих должностях в Electronic Arts (The Sims и Plants vs. Zombies) и Facebook.
Видеоигры будут еще одним разделом Netflix, который анонимные сотрудники онлайн-кинотеатра сравнивают с документалками и стендапами. Однако стоимость подписки увеличивать не собираются, по крайней мере пока.
В ближайшие месяцы Netflix будет формировать команду своего игрового направления.
Компания будет исследовать новые форматы, чтобы увеличить время, которое пользователи проводят на платформе.
Для Netflix это хороший способ привлечь новую аудиторию и занять выгодное положение на фоне Disney, WarnerMedia и Amazon.