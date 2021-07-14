В Грузии двух украинцев приговорили к тюремному сроку. МИД Украины просит изменить решение

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Vicuna R / Flickr

Батумский городской суд в Грузии дал 4 года лишения свободы украинцам Юрию Хомичу и Владимиру Дьяченко по делу о незаконном пересечении границы. Их задержали на яхте в прошлом году.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, в связи с этим в МИД был вызван временный поверенный Грузии.

Украинская сторона считает решение суда несправедливым и таким, которое не соответствует духу дружбы и партнерства между странами.

«Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины», — заявили в министерстве, отметив, что решение будет обжаловано.