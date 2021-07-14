В Instagram появилась официальная страница Украины

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Serhii Zysko / ukraine.ua/imagebank

Украина запустила свою официальную страницу в социальной сети Instagram — @ukraine.ua. Ее цель — продвигать положительный имидж Украины среди иностранной аудитории.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило 14 июля.

На этой странице посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических направлениях, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, об Украине и украинцах. В оформлении страницы используют фотографии украинских фотографов.

МИД объясняет, что создание и развитие страницы Украины в Instagram — часть стратегической работы по формированию положительного имиджа Украины за рубежом. Сейчас Министерство развивает три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире — сайт, страницу в Facebook и страницу в Instagram.