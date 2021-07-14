Из-за коронавируса олимпийские спортсмены будут сами себе надевать медали. Также не будет объятий

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John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images

Спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут сами надевать медали себе на шею, чтобы защититься от распространения коронавируса. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает Associated Press.

«Медали на шею не будут одевать. Их преподнесут спортсменам на подносе, а потом каждый сам заберет медаль. Класть медаль на поднос будет человек в защитных обработанных перчатках, чтобы олимпиец был убежден, что ее никто не касался», — сказал Бах.

Глава МОК также отметил, что в Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения.

Олимпийский подход отличается от футбола — недавно президент УЕФА Александр Чеферин лично вешал медали на шее игрокам на финальных соревнованиях, а также пожал руку голкиперу Италии Джанлуиджи Доннарумму.