Запрет на продажу топливных авто и создание спецфонда: в ЕС представили план по сохранению климата

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Shiyang Huang / Flickr

Европейская комиссия представила план по достижению так называемой «климатической нейтральности» до 2050 года. Также там хотят к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 55%.

Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

Основная цель этого плана — увеличить цену использования топлива, в том числе и в автомобилях. Это означает, что будет много изменений в привычном использовании транспорта, отоплении жилья, производства и т.д.

Одно из главных изменений — запрет на продажу новых автомобилей на топливе и дизеле с 2035 года. Также ЕК планирует поощрять компании и домохозяйства использовать энергию из возобновляемых источников.

Страны ЕС планируют до 2030 года сократить выбросы по меньшей мере 310 млн тонн углекислого газа. Вместо этого они планируют увеличивать производство кислорода, высадив по всей Европе к 2030 году около трех миллиардов деревьев.

Важным элементом станет и сокращение энергопотребления. Для этого государственный сектор обязуется ежегодно обновлять 3% своих зданий, чтобы делать их энергоэффективными.

Отдельно в ЕС создадут специальный фонд, чтобы помогать бедным слоям населения, которые могут серьезно пострадать от повышения стоимости горючего и других товаров.

«Наша нынешняя экономика, живущая на ископаемом топливе, уже исчерпала себя. Мы знаем, что должны перейти к новой модели, где главным двигателем являются инновации. Мы первый континент, предлагающий архитектуру для достижения климатических целей. Он сочетает меры по уменьшению отходов, охраны окружающей среды и учитывает в этой трансформации социальной баланс и рабочие места», — отметила руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.