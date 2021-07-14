Все нардепы, кроме одного, отозвали свои поправки, которыми хотели изменить языковой закон

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Верховна Рада України

Все нардепы из «Слуги народа», кроме одного, отозвали свои поправки к изменениям в бюджет, которыми хотели изменить языковой закон.

Об этом заявила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, пишет «Эспрессо».

«Языковые поправки были отозваны и Корниенко, и Саламахой, и Клочко», — отметила она.

В то же время Кравчук сообщила, что не уверена, отозвал ли свои поправки нардеп Максим Бужанский, но она уверена, что шансов пройти у них нет.

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк также отметил, что осталась всего одна поправка Бужанского, которую не поддерживает комитет.