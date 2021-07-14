Шмыгаль: ЕС отменил для Украины ограничения на поездки
- Автор:
- София Телишевская
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УНИАН
Европейский Союз включил Украину в «зеленый список» стран и рекомендует странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Окончательное решение — за государствами-членами, но фактически ЕС дал «зеленый свет», чтобы украинцы беспрепятственно могли ездить в Европу», — отметил премьер.
Список стран, для которых рекомендовано отменить ограничения на въезд, обновляется каждые две недели — Украина туда попала впервые.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что это только первый шаг.
«Решение Европейского Союза является рекомендацией. Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный «зеленый список», — сказал министр.
Он добавил, что уже поручил посольствам активно работать с европейскими партнерами, чтобы Украину включили в национальные «зеленые списки» и максимально упростили условия въезда.
Рекомендация Еврокомиссии об открытии границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной. Государства-члены Евросоюза уже самостоятельно одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия.
- Европейский совет 14 июня снял коронавирусные ограничения на путешествия для иностранцев, имеющих COVID-сертификаты. Они смогут не проходить дополнительное тестирование на коронавирус и самоизоляцию.