С 2014 года СБУ открыла более 23 тысяч уголовных производств в отношении военной агрессии России

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СБУ

Следователи Службы безопасности Украины с февраля 2014 года открыли более 23 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов.

«Сейчас наши подразделения расследуют почти две тысячи уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта», — отметил глава ведомства.

По его словам, за семь последних лет в суд направили более 3,5 тысяч уголовных производств.

«С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более шести тысячам человек, из них 261 гражданину Российской Федерации. Более 1,2 тысячи человек уже признали виновными», — добавил Баканов.

Расследование таких преступлений осложняется временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины. Это делает невозможным физический доступ к документам и лицам, находящимся на неподконтрольных территориях.