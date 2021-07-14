На Тайване за пять часов произошло 30 землетрясений
- Автор:
- София Телишевская
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Carl Court / Getty Images
В восточной части Тайваня 13 июля с 06:52 до 11:59 по местному времени произошло 30 землетрясений.
Об этом сообщает Focus Taiwan.
Магнитуда подземных толчков колебалась от 2,9 до 5,2, а сверхмощный толчок зафиксировали на глубине в 5,9 км.
Пока нет информации о пострадавших или погибших, но в некоторых районах города Хуалиен повреждены дома.
Местный сейсмолог Чен Куо-Чанг отмечает, что такая ситуация является необычной для региона — землетрясения случаются, но не в таком количестве за достаточно короткий промежуток времени.
Тайвань находится в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической активности.
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