В Тернополе и области прививать препаратом Pfizer будут только на выходных

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VCU Capital News Service / Flickr

В Тернополе и области вакцину от коронавируса Pfizer будут использовать в центрах массовой вакцинации только на выходных.

Об этом Тернопольский областной центр по контролю и профилактике болезней сообщил 13 июля.

Вакцина с субботы, 17 июля, будет доступна всем желающим, но с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. Речь идет о пунктах вакцинации в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках.

Напомним, что препаратом Pfizer начали прививать в центрах массовой вакцинации с 12 июля. Приоритет предоставляют пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями. Кроме того, до конца июля Минздрав ожидает получить миллион доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech. В то же время в Украине ежедневно работает до двух тысяч пунктов прививок, где используют китайскую вакцину CoronaVac.