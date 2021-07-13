На Житомирщине военный ранил из огнестрельного оружия 9-летнего мальчика. Ребенка в тяжелом состоянии транспортировали в Киев вертолетом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба полиции Житомирской области
В Новоград-Волынском 43-летний военный ранил из огнестрельного оружия 9-летнего мальчика.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
По данным правоохранителей, днем 12 июля мальчика в тяжелом состоянии в больницу Новоград-Волынский привез 43-летний киевлянин, знакомый отца ребенка. С предварительным диагнозом «сквозное огнестрельное ранение спины» мальчика забрали в реанимацию.
Как выяснилось, знакомый отца ребенка — военный, который приехал накануне в гости. Предварительно вследствие неосторожного обращения с оружием он ранил ребенка. Сейчас мужчина задержан.
Сначала сообщалось, что инцидент произошел на берегу местной реки, однако впоследствии выяснилось, что мальчик получил ранение дома. С места происшествия изъяли пулю калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.
Во время обыска автомобиля задержанного правоохранители обнаружили и изъяли оружие, в частности автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.
Во вторник, 13 июля, раненого мальчика на вертолете специального авиационного отряда ГСЧС Украины доставили в Национальную детскую специализированную больницу Минздрава Украины «Охматдет» в Киеве.
- Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком (теперь Переяслав) Киевской области двое правоохранителей — Иван Приходько и Владимир Петровец — «пристреливали» ружье. Одна пуля попала во двор, где играл пятилетний мальчик Кирилл Тлявов.
- Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы. 3 июня ребенок умер.
- В Нацполиции отметили, что в результате расследования по факту убийства Тлявова привлекли к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволили с должностей.