В COVID-больнице Ирака взорвался кислородный баллон — из-за пожара погибло более 60 человек

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Luis Melendez / Unsplash

В иракском городе Насирия в больнице, где находятся пациенты с COVID-19, произошел пожар. Предварительной причиной инцидента считают взрыв кислородного баллона.

Вероятно он взорвался из-за искры от неисправной электропроводки, пишет Reuters.

В результате пожара 66 человек погибли, а еще более 100 — пострадали.

Пожар произошел именно в новом отделении больницы, которое успело поработать всего три месяца. В общем отделение рассчитано на 70 коек.

Медработник больницы, чья смена закончилась всего за несколько часов до пожара, заявил, что в заведении отсутствовала противопожарная система или просто пожарная сигнализация.

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«В течение последних трех месяцев мы много раз жаловались, что трагедия может произойти в любой момент из-за окурка, но каждый раз мы получали одинаковый ответ от представителей Минзрава: «У нас не хватает денег», ㅡ отмечает медработник.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхеми приказал арестовать директора больницы.