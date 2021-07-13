Украинского гимнаста Верняева дисквалифицировали на четыре года. В его крови нашли мельдоний
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- Алексей Ярмоленко
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Виталий Белокрыл / УНИАН
Украинского гимнаста и олимпийского чемпиона Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года. Он пропустит нынешнюю Олимпиаду в Токио.
Об этом сам спортсмен написал в своем Facebook.
«Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточная для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это означает, что на Олимпиаду я не поеду», — сообщил Верняев.
Но он отметил, что до сих пор нет ответов на вопрос, как этот препарат попал в его организм, почему это произошло в период между соревнованиями, то есть во время легких тренировок, и почему только один тест подтвердил наличие допинга, а ряд других — нет.
Спортсмен отметил, что будет подавать апелляцию на это решение.
- В январе стало известно, что украинского гимнаста и олимпийского чемпиона Олега Верняева отстранили от международных соревнований. Тогда ни в Федерации, ни сам спортсмен не могли объяснить причину. В Международной федерации гимнастики отметили, что отстранение продлится до конца определенной процедуры.
- Олег Верняев — украинский чемпион по спортивной гимнастике и олимпийский призер. В 2014 году он стал чемпионом мира по гимнастике на параллельных брусьях, а в другие годы получил серебро и бронзу. На Олимпиаде-2016 получил золотую медаль на параллельных брусьях и серебряную в абсолютном первенстве. Также получал ряд золотых, серебряных и бронзовых медалей на Чемпионате Европы и Европейских играх.