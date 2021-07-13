Украинского гимнаста Верняева дисквалифицировали на четыре года. В его крови нашли мельдоний

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Виталий Белокрыл / УНИАН

Украинского гимнаста и олимпийского чемпиона Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года. Он пропустит нынешнюю Олимпиаду в Токио.

Об этом сам спортсмен написал в своем Facebook.

«Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточная для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это означает, что на Олимпиаду я не поеду», — сообщил Верняев.

Но он отметил, что до сих пор нет ответов на вопрос, как этот препарат попал в его организм, почему это произошло в период между соревнованиями, то есть во время легких тренировок, и почему только один тест подтвердил наличие допинга, а ряд других — нет.

Спортсмен отметил, что будет подавать апелляцию на это решение.