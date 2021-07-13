Нардеп Тищенко ожидает от Порошенко извинений за слова о коалиции с ОПзЖ на Закарпатье. Но глава облсовета подтвердил сотрудничество
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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УНИАН
Народный депутат из «Слуги народа» Николай Тищенко ожидает извинений от Петра Порошенко за то, что его телеканал обвинил Тищенко в создании коалиции с ОПзЖ на Закарпатье. Но глава облсовета Алексей Петров подтвердил, что ОПзЖ неофициально поддерживает коалицию.
Об этом говорится в материале «Бабеля».
В конце июня в областном совете сменились председатели комиссий. Ранее в коалицию со «слугами» входили партии «Батьківщина», «ЕС» и «Родное Закарпатье», но после изменений комиссии возглавили представители партий ОПзЖ, «Команда Андрея Балоги», «За майбутнє» и Партии венгров Украины.
Глава облсовета Алексей Петров рассказал, что коалиция переформатировалась в сторону расширения. Он подтвердил, что неофициально ОПзЖ поддерживает коалицию.
Сам же Тищенко считает, что Порошенко должен извиниться перед ним за слова его телеканала о создании коалиции с ОПзЖ.
«Президент сказал сшивать страну — мы сшиваем. Развеем миф — в этой коалиции нет ОПзЖ. Возможно, Петру Порошенко станет стыдно, может, его канал «Прямой» извинится за то, что они сказали, что Тищенко сделал коалицию с ОПзЖ — это неправда. Тищенко никакой коалиции не делал — он не имеет права делать коалицию. Было бы неплохо, если бы сам Порошенко извинился перед Николаем Тищенко», — отметил нардеп Тищенко.
По его словам, представители партии «ЕС» всегда боролись за должности, но если их нет — они не хотят участвовать в политической жизни.
- По результатам местных выборов в областной совет Закарпатской области прошли восемь партий. Партия «Родное Закарпатье» получила 12 мест, партия «Слуга народа» — 11 «Батьківщина» — 8, «Партия венгров Украины» — 8, «Команда Андрея Балоги» — 7, «Европейская солидарность» — 6, «За майбутнє» — 6 и ОПзЖ — 6.