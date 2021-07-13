Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 400 новых больных
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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За прошедшие сутки 12 июля в Украине зафиксировали 481 новый случай заражения коронавирусом. Среди заболевших 28 детей и 11 медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за болезни попали 249 человек, 36 — умерли от осложнений. В то же время 750 больных выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявили в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.
Также в течение суток в Украине сделали более 83 тысяч прививок от коронавируса. 45 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а 37 тысяч — вторую дозу.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в частности Pfizer.
- Отметим, что Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.