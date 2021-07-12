Зеленский будет просить Байдена об участии в переговорах по Донбассу. Меркель вспомнила о «формуле Штайнмайера»

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Президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в конце июля будет просить президента США Джо Байдена об участии американской стороны в одном из форматов по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом Зеленский заявил на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает «Европейская правда».

«Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в «нормандском формате», если участники будут за. Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате. Это уже вопрос переговоров. У меня будет встреча с президентом Байденом и я буду поднимать этот вопрос», — сказал Зеленский.

Также президент призвал к усилению давления на Россию для выполнения ею своих обязательств в вопросе установления мира.

Меркель во время брифинга заявила о необходимости имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, чтобы урегулировать вопрос Донбасса.

«Необходима имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Мы хотим достичь проведения выборов в этих регионах [временно оккупированных территориях Донбасса]», — сказала она, добавив, что Германия и далее будет выступать за «прогресс в реализации «Минских договоренностей».