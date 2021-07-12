На аукционе за рекордные $1,56 млн продали картридж с игрой Super Mario 64
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В США на аукционе Heritage Auctions за рекордные $1,56 миллиона продали картридж с игрой Super Mario 64 от японской компании Nintendo.
Торговый дом отметил, что состояние картриджа оценили в 9,8 балла из 10. В мире в таком состоянии осталось менее пяти экземпляров этой игры.
Игра Super Mario 64 после выхода консоли Nintendo 64 стала самой продаваемой игрой для этой платформы. Также она стала одной из самых продаваемых игр в истории. В 2007 году игру внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Проданный картридж Super Mario 64 побил недавний рекорд картриджа с игрой The Legend of Zelda («Легенда о Зельде») от той же Nintendo, который продали на аукционе Heritage Auctions за $870 тысяч.
- До этого рекорд был за картриджем Super Mario Bros 1987 года выпуска. За него заплатили $660 тысяч.
- В июле на аукционе Christieʼs за рекордные $12,1 миллиона продали рисунок головы медведя Леонардо да Винчи. Работу художник создал в начале 1480-х годов.