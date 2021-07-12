«Министра культуры ДНР» будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Донецкая прокуратура завершила досудебное расследование в отношении псевдочиновника оккупационной администрации РФ в ОРДЛО Михаила Желтякова. В так называемой «ДНР» он занимал должность «министра культуры».
Ему грозит 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры.
С июня 2015 года мужчина, будучи «министром культуры ДНР», способствовал интеграции временно оккупированных регионов Донбасса с РФ.
Как сказано на сайте так называемого «правительства ДНР», культурой у них занимался Желтяков Михаил Васильевич, 1961 года рождения.
В частности, по его указаниям под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донбасса позиционируется как часть истории РФ.
Обвинительный акт направили в Селидовский городской суд Донецкой области для рассмотрения дела по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.