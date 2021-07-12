Pfizer предлагает вводить три дозы их вакцины. Но власти США пока не видят в этом необходимости

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Sean Gallup / Staff

Американская компания Pfizer хочет, чтобы медицинский регулятор в США на федеральном уровне утвердил необходимость введения третьей дозы этой вакцины.

Об этом пишет The Associated Press.

Переговоры между компанией и чиновниками запланированы на 12 июля. Перед этим в Pfizer опубликовали исследование, результаты которого указывают на серьезное повышение уровня антител у добровольцев, которые получили еще и третью дозу вакцины.

Но в США пока не спешат этого делать. В частности, главный инфекционный врач Энтони Фаучи не видит необходимости в третьей дозе.

«Опираясь на информацию, которую мы имеем, Центр по контролю и профилактике заболеваний и Федеральная администрация по контролю за продуктами и лекарствами заявляют, что мы не должны давать людям [третью дозу] как дополнительный усилитель к вакцинам из двух доз или одной дозы», — заявил Фаучи.

Он отметил, что американские ученые продолжают исследовать этот вопрос, и не исключает, что в будущем рекомендации могут измениться.