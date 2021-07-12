В центрах массовой вакцинации начали прививать препаратом Pfizer

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Вакцина против коронавируса от компании Pfizer-BioNTech теперь доступна для всех желающих, которые прививаются в центрах массовой вакцинации населения. Ранее этот препарат использовали в черниговских центрах.

Об этом сообщает Минздрав.

Приоритет будут предоставлять пожилым людям и лицам, имеющим сопутствующие заболевания.

Кроме того, до конца июля Минздрав ожидает получить миллион доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Сейчас в Украине ежедневно работает до двух тысяч пунктов, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Все вакцины, которые доступны в Украине, одобренны Всемирной организацией здравоохранения и защищают от осложнений и смерти от COVID-19.

По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% эффективность в предупреждении госпитализации и смерти.

Отметим, что Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.