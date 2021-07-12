В центрах массовой вакцинации начали прививать препаратом Pfizer
- Автор:
- София Телишевская
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Вакцина против коронавируса от компании Pfizer-BioNTech теперь доступна для всех желающих, которые прививаются в центрах массовой вакцинации населения. Ранее этот препарат использовали в черниговских центрах.
Об этом сообщает Минздрав.
Приоритет будут предоставлять пожилым людям и лицам, имеющим сопутствующие заболевания.
Кроме того, до конца июля Минздрав ожидает получить миллион доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Сейчас в Украине ежедневно работает до двух тысяч пунктов, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.
Все вакцины, которые доступны в Украине, одобренны Всемирной организацией здравоохранения и защищают от осложнений и смерти от COVID-19.
По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% эффективность в предупреждении госпитализации и смерти.
Отметим, что Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса.