В Киевской области перевернулась легковушка с 13 людьми: погибли водитель и 7-летний мальчик

Новости

Нацполиция Киевской области

В Киевской области, между селами Ревное и Вороньков Бориспольского района, на автодороге перевернулся легковой автомобиль Volkswagen Golf, в котором находились 13 пассажиров, из них семеро детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла в воскресенье, 11 июля, в 21:12.

По данным облуправления полиции, компания после отдыха в селе Процев Бориспольского района возвращалась домой. 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу.

В результате ДТП водитель и 7-летний мальчик погибли на месте от полученных травм. Остальных пассажиров доставили в Бориспольской больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Автомобиль забрали на площадку временного содержания, следствие продолжается.

Кроме этого, в полиции заявили, что в отношении родителей составят административные материалы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.