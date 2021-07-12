В Украине за сутки выявили почти 200 новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали — 26 тысяч человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине за минувшие сутки 11 июля коронавирусом заразились 174 человека. Среди них 16 детей и один медик.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
Из-за осложнений после болезни в больницы попали 266 больных, а 7 человек — умерли от коронавируса. В то же время 236 человек выздоровели от болезни.
Больше всего новых случаев зафиксировали в г. Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.
Также за минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 26 тысяч человек. 13 тысяч из них получили первую дозу и примерно же столько — вторую дозу.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в частности Pfizer.
- Отметим, что Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.