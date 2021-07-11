В Бельгии сообщили о смерти женщины, которая заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса

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Plastifikator x «Бабель»

В Бельгии сообщили о первом в стране случае заражения сразу двумя штаммами коронавируса.

Об этом пишет местное издание VRT.

Пожилая женщина умерла от коронавирусной болезни в марте, но данные об этом случае обнародовали только сейчас. «Тесты подтвердили, что женщина в возрасте 90 лет, которая умерла в больнице города Аалст, была заражена одновременно двумя штаммами коронавируса. Анализы показали, что она была инфицирована вариантами «Альфа» и «Бета», известными как «британский» и «южноафриканский», — говорится в публикации.

На момент смерти оба варианта коронавируса были широко распространены в Бельгии, поэтому эпидемиологи не исключают, что женщина могла заразиться через контакты с двумя разными людьми. В публикации подчеркивается, что умершая не была вакцинирована.

Как отмечают эксперты, подобные случаи «двойного» заражения коронавируса крайне редки, и на данный момент непонятно, насколько именно сочетание двух штаммов инфекции стало причиной смерти этой пациентки. Для Бельгии этот случай стал первым и пока единственным.