Сборная Аргентины по футболу побеждает Бразилию и добывает трофей Копа Америка
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / Copa America
Сборная Аргентины по футболу с минимальным счетом побеждает в финале сборную Бразилии и добывает трофей Копа Америка.
Поединок состоялся на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Аргентина вышла вперед еще на 22-й минуте усилиями Анхеля Ди Мария. Бразильцы в течение матча имели несколько возможностей забить, но не удалось. Зато в конце матча свой момент упустил и лидер аргентинцев Лионель Месси. Таким образом матч так и закончился со счетом 1:0.
Лучшим бомбардиром и ассистентом турнира стал Лионель Месси. Для него это стал первый серьезный трофей со сборной Аргентины — до этого он в ее составе побеждал только на Олимпиаде и молодежном Чемпионате мира.
- Копа Америка — это главный футбольный турнир для сборных Южной Америки. Аналог Чемпионата Европы. В нем принимают участие 10 команд Южной Америки, а с 1993 года — еще 2 команды из других регионов. В этом году из-за пандемии приглашенных команд не было.