УЕФА оштрафовал сборную Англии на €30 тысяч за поведение фанатов на матче с Данией

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Twitter / UEFA EURO 2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на €30 тысяч. Организация выплатит штраф за поведение болельщиков во время полуфинального матча Евро-2020 против команды Дании — в частности, фанаты светили лазерной указкой в глаза датскому вратарю Касперу Шмейхелю.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Фанаты также освистали гимн Дании в начале и использовали пиротехнику. Инцидент произошел на матче 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра тогда завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающий мяч забили англичане в овертайме с пенальти. Хотя датский вратарь Шмейхель и отбил мяч, но английский форвард добил его в сетку. Перед ударом голкиперу светили в глаза лазерной указкой.